Motosikletle hız ve zikzak, can aldı

KONYA'da, sürücüsünün hızlı ve zikzak çizerek ilerlediği motosiklet, kontrolden çıkıp önündeki otomobile çarparak devrildi. Motosikletin arkasında oturduğu yerden fırlayıp, akaryakıt istasyonundan çıkmak üzere olan cipe çarpan Özge Karakaya (20), hayatını kaybetti.

Kaza, 18.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Yolu'nda meydana geldi. Sondaj firmasında çalışan Sefa İnel (23), arkadaşı Özge Karakaya ile birlikte 16 CLL 82 plakalı motosikletiyle gezintiye çıktı. İnel yönetimindeki motosiklet, iddiaya göre hızlı ve zikzak çizerek ilerlerken, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybedip, önündeki Suriye uyruklu Muhammed El Sekkar'ın kullandığı 42 MA 2808 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle arkada oturan Özge Karakaya, motosikletten fırlayıp o sırada akaryakıt istasyonundan çıkmak üzere olan Fransa plakalı BF 575 AY plakalı cipe çarptı. Kaskı da başından fırlayan Karakaya, kanlar içinde kaldı. Motosiklet sürücüsü İnel ise kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Karakaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayı duyup, olay yerine gelen Karakaya'nın yakınları sinir krizi geçirdi.

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

Polise, kazanın nasıl olduğunu anlatan görgü tanıkları, motosikletin hızlı ve zikzak yaparak ilerlediğini, daha sonra önündeki otomobile çarptığını ve arkasında oturan genç kızın da, fırlayıp cipe çarptığını söyledi. Motosiklet sürücü İnel, ambulansta yapılan tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayın ardından kaza yerinde toplanan kalabalığın, polisin uyarılara rağmen bekleyip, cesedi izlemesi ise dikkat çekti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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DHA