Motosikletle trafikte merdiven taşıdılar
Bursa'da üzerinde iki kişinin bulunduğu motosikletle kocaman demir merdiven taşınması görenleri hayrete düşürdü.
Bursa'da üzerinde iki kişinin bulunduğu motosikletle kocaman demir merdiven taşınması görenleri hayrete düşürdü.
Motosikletle trafikte 2 kişinin ilerlediğini gören sürücüler, motordakilerin arkalarına aldıkları koca seyyar merdiveni elleriyle tutarak taşıdığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Tehlikeye aldırış etmeden metal merdiveni arkada oturan yolcunun elleriyle tuttuğu görüldü. Motorla merdiven taşıyan şahıslar trafikte hızla gözden kayboldu.
Kaynak: İHA
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