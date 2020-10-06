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  3. Motosikletli gençlerin maskeli ve kasksız tehlikeli yolculuğu kamerada!

Motosikletli gençlerin maskeli ve kasksız tehlikeli yolculuğu kamerada!

E-5 karayolu Kadıköy mevkinde iki kişi tehlikeli bir şekilde kullandıkları motosikletle adeta kazaya davetiye çıkardı. Kişilerin koronavirüse karşı maske takıp kask takmadığı o görüntüler bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Plakasız bir motosiklet ile E-5 karayolu Kadıköy mevki'inde süratle giden iki genç görenleri hayrete düşürdü. Hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan kişilerin el sallayarak diğer sürücülere tepki göstermesi ise dikkat çekti. Gençlerin maskeli olup da kask takmadığı o görüntüler kameralara bir sürücü tarafından anbean kaydedildi.

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06 Ekim 2020 Salı 13:24
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