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Motosikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu!

Antalya'da bir karayolunda çekilen görüntülerde tek teker üzerinde motosiklet sürücüsünün yaptığı hareketler sosyal medyada büyük tepki topladı. Hem kendisinin hem de arkasındaki kız arkadaşı tehlikeye soktuğu o video, yanında sürmekte olan diğer arkadaşları tarafından cep telefonuna anbean kaydedildi.

Antalya'da motosikletin üzerinde yaptıkları hareketler izleyenlerin yüreklerinin ağzına getirdi. Gençlerin arkadaşları tarafından çekilip sosyal medyada paylaşılan bu video, vatandaşlardan da çokça tepki aldı.

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01 Eylül 2020 Salı 16:51
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