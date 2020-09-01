Motosikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu!

Antalya'da bir karayolunda çekilen görüntülerde tek teker üzerinde motosiklet sürücüsünün yaptığı hareketler sosyal medyada büyük tepki topladı. Hem kendisinin hem de arkasındaki kız arkadaşı tehlikeye soktuğu o video, yanında sürmekte olan diğer arkadaşları tarafından cep telefonuna anbean kaydedildi.