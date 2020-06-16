Motosikletli saldırganlar Şişli'de pompalı tüfekle ateş açtılar!

Şişli, Feriköy'de aşırı hız yaptıkları iddia edilen motosikletli iki kişiye mahalle sakinlerinin 'yavaş gidin' diye tepki göstermesi üzerine şahıslar pompalı tüfekle mahallede rastgele ateş açtı. Şüpheliler eşkalleri tespit edilerek kısa bir süre içerisinde yakalandı ve ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.