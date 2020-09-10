  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Motosikletli sürücü dehşet yaşattı! Otomobildeki aileye saldırdı

Motosikletli sürücü dehşet yaşattı! Otomobildeki aileye saldırdı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beşiktaş sapağında sinyal vererek şerit değiştirmek isteyen otomobil sürücüsü, son anda hızla gelen motosikletliyi fark ederek direksiyonu kırıp kazayı önledi. Olayın ardından motosikletten inen sürücü ailesinin de aracın içinde bulunduğu sürücüye saldırdı. O anlarda kameralara kaydedildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beşiktaş sapağında yaşanan olayda aşırı hızla giden bir motosikletli bir otomobil sürücüsünün son anda fark etmesi sonucu kazadan kıl payı kurtuldu. Ardından motosiklet sürücü bir anda Ali ve Selma Demir çiftinin bulunduğu otomobile yönelip küfürler savurup otomobilin aynasına tekme atarak saldırdı. O  dehşet anları da kameralara saniye saniye kaydedildi.

Düğünde şaşırtan manzara! Kafasına poşet geçirip gelin ve damadı öptüDüğünde şaşırtan manzara! Kafasına poşet geçirip gelin ve damadı öptü

Hava durumu 10 - 11 - 12 Eylül 2020 Birçok ile sağanak yağış geliyor!Hava durumu 10 - 11 - 12 Eylül 2020 Birçok ile sağanak yağış geliyor!

Eski nişanlı genç kıza 9 gün boyunca dehşeti yaşattı!Eski nişanlı genç kıza 9 gün boyunca dehşeti yaşattı!

Başı oyuncak sandalyeye sıkıştı! Küçük çocuğu ekipler güçlükle kurtardıBaşı oyuncak sandalyeye sıkıştı! Küçük çocuğu ekipler güçlükle kurtardı

 

10 Eylül 2020 Perşembe 11:03
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Beşiktaş'ta pitbull dehşeti! Kediyi paramparça etti
Beşiktaş'ta pitbull dehşeti! Kediyi paramparça etti
Motosikletli sürücü dehşet yaşattı! Otomobildeki aileye saldırdı
Motosikletli sürücü dehşet yaşattı! Otomobildeki aileye saldırdı
Meraklı kalabalığın yangın mesaisi! Sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı
Meraklı kalabalığın yangın mesaisi! Sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı
'Sevdiklerine zarar veririm' dedi! Sevgilisinin köpeğini 5. kattan attı
'Sevdiklerine zarar veririm' dedi! Sevgilisinin köpeğini 5. kattan attı
Hava durumu 10 - 11 - 12 Eylül 2020 Birçok ile sağanak yağış geliyor!
Hava durumu 10 - 11 - 12 Eylül 2020 Birçok ile sağanak yağış geliyor!
Eski nişanlı genç kıza 9 gün boyunca dehşeti yaşattı!
Eski nişanlı genç kıza 9 gün boyunca dehşeti yaşattı!
Güngören'de korkutan tramvay kazası!
Güngören'de korkutan tramvay kazası!
Sabah koronavirüs testi yaptırmıştı! Akşam evinde ölü bulundu
Sabah koronavirüs testi yaptırmıştı! Akşam evinde ölü bulundu
Hurdaya dönen otomobilden 3 yaşındaki çocuğun mucizevi kurtuluşu!
Hurdaya dönen otomobilden 3 yaşındaki çocuğun mucizevi kurtuluşu!
Burun akıntısı şikayetiyle hastaneye gitti! Sinüslerinden 11 tane kurtçuk çıktı
Burun akıntısı şikayetiyle hastaneye gitti! Sinüslerinden 11 tane kurtçuk çıktı