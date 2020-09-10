Motosikletli sürücü dehşet yaşattı! Otomobildeki aileye saldırdı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beşiktaş sapağında sinyal vererek şerit değiştirmek isteyen otomobil sürücüsü, son anda hızla gelen motosikletliyi fark ederek direksiyonu kırıp kazayı önledi. Olayın ardından motosikletten inen sürücü ailesinin de aracın içinde bulunduğu sürücüye saldırdı. O anlarda kameralara kaydedildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beşiktaş sapağında yaşanan olayda aşırı hızla giden bir motosikletli bir otomobil sürücüsünün son anda fark etmesi sonucu kazadan kıl payı kurtuldu. Ardından motosiklet sürücü bir anda Ali ve Selma Demir çiftinin bulunduğu otomobile yönelip küfürler savurup otomobilin aynasına tekme atarak saldırdı. O dehşet anları da kameralara saniye saniye kaydedildi.

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