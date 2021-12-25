Mototren ne demek, TDK'ya göre Mototren kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mototren ne demek? Mototren TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mototren kelimesi. Peki mototren ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mototren nedir, mototren kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MOTOTREN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mototren kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mototren kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre mototren kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Motorlu tren

