Mouad Chougag kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mouad Chougag Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mouad Chougag adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mouad Chougag Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mouad Chougag 1 Mart 1995 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mouad Chougag Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mouad Chougag, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Difaâ El Jadida futbol takımında oynamaktadır. Difaâ El Jadida takımına 29 Aralık 2020 tarihinde katılmıştır. Mouad Chougag'nin Difaâ El Jadida ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mouad Chougag Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mouad Chougag isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mouad Chougag Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mouad Chougag futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Aralık 2020 yılında Difaâ El Jadida

Mouad Chougag Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mouad Chougag şuan Difaâ El Jadida takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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