Mouad Hadded kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mouad Hadded Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mouad Hadded adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mouad Hadded Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mouad Hadded 22 Şubat 1997 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mouad Hadded Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pro Foot Consulting yapmaktadır. Mouad Hadded, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CR Belouizdad futbol takımında oynamaktadır. CR Belouizdad takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mouad Hadded'nin CR Belouizdad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mouad Hadded Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mouad Hadded isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mouad Hadded Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mouad Hadded futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Temmuz 2018 yılında JSM Skikda

5 Ağustos 2020 yılında MC Alger

14 Temmuz 2022 yılında CR Belouizdad

Mouad Hadded Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mouad Hadded şuan CR Belouizdad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.