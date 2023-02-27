Mouazim İnoussa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mouazim İnoussa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mouazim İnoussa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mouazim İnoussa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mouazim İnoussa 11 Aralık 1998 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Togo,Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mouazim İnoussa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mouazim İnoussa, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mouazim İnoussa'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mouazim İnoussa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://instagram.com/inoussamouazim
http://www.facebook.com/profile.php?id=100077056613826
Mouazim İnoussa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mouazim İnoussa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Troina
5 Kasım 2018 yılında KVK Westhoek
1 Temmuz 2019 yılında Club Roeselare
1 Temmuz 2020 yılında RUS Givry
1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz
1 Mayıs 2022 yılında Svegs IK
1 Ağustos 2022 yılında Kulüpsüz
Mouazim İnoussa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mouazim İnoussa şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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