Mouctar Diakhaby kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mouctar Diakhaby Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mouctar Diakhaby adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mouctar Diakhaby Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mouctar Diakhaby 19 Aralık 1996 tarihinde Vendôme şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen Gine,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mouctar Diakhaby Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VV Consulting yapmaktadır. Mouctar Diakhaby, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valencia futbol takımında oynamaktadır. Valencia takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Mouctar Diakhaby'nin Valencia ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Mouctar Diakhaby Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Diakhaby_5

http://www.instagram.com/mouctar_dkh/

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Mouctar Diakhaby Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mouctar Diakhaby isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 8.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 30.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mouctar Diakhaby Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mouctar Diakhaby futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Olymp. Lyon B

1 Temmuz 2016 yılında Olimpik Lyon

1 Temmuz 2018 yılında Valencia

Mouctar Diakhaby Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mouctar Diakhaby şuan Valencia takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mouctar Diakhaby Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

USSA Vertou (2004–2009), FC Nantes (2009–2010), USSA Vertou (2010–2013)

Gine takımında 5 numaralı formasıyla 5 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Fransa U19 takımında 4 numaralı formasıyla 13 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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