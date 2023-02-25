Moudi Najjar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moudi Najjar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Moudi Najjar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Moudi Najjar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Moudi Najjar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moudi Najjar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Moudi Najjar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moudi Najjar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moudi Najjar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moudi Najjar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moudi Najjar 20 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Avustralya,Lübnan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moudi Najjar Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Pitch management yapmaktadır. Moudi Najjar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Macarthur FC futbol takımında oynamaktadır. Macarthur FC takımına 6 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Moudi Najjar'nin Macarthur FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Moudi Najjar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moudi Najjar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Moudi Najjar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moudi Najjar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında M. City U21

14 Şubat 2018 yılında Melbourne City

8 Ekim 2020 yılında Macarthur

30 Haziran 2021 yılında Melbourne City

6 Temmuz 2021 yılında Macarthur

Moudi Najjar kimdir

Moudi Najjar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moudi Najjar şuan Macarthur FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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Moudi Najjar nereli

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