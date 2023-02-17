Mouez Aboud kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mouez Aboud Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mouez Aboud kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mouez Aboud ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mouez Aboud kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mouez Aboud Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mouez Aboud adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mouez Aboud Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mouez Aboud 18 Temmuz 1996 tarihinde Gabès şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Tunus uyrukludur.Gerçek adı da معز عبود şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mouez Aboud Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mouez Aboud, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Biel-Bienne futbol takımında oynamaktadır. FC Biel-Bienne takımına 13 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mouez Aboud'nin FC Biel-Bienne ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mouez Aboudboyu ve yaşı kaç

Mouez Aboud Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mouez Aboud isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Mouez Aboud Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mouez Aboud futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2012 yılında Esperance U19

1 Temmuz 2014 yılında Esperance

1 Ağu 2016 yılında Esp. Tunis U21

14 Ocak 2017 yılında Stade Tunisien

30 Haziran 2017 yılında Esp. Tunis U21

22 Temmuz 2017 yılında CS Hammam-Lif

15 Ağu 2019 yılında ES Metlaoui

30 Ocak 2020 yılında JS Kairouan

1 Ekim 2020 yılında ES Radès

13 Temmuz 2021 yılında FC Biel-Bienne

Mouez Aboud kimdir

Mouez Aboud Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mouez Aboud şuan FC Biel-Bienne takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Stade Gabèsien (bis 7/2012), Esperance Tunis (seit 8/2012)

Mouez Aboud Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Tunus U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 2 gol atmıştır.

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Mouez Aboud nereli

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