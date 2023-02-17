Mouhamadou Drammeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mouhamadou Drammeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mouhamadou Drammeh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mouhamadou Drammeh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mouhamadou Drammeh 15 Mayıs 1999 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Fransa,Gambiya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mouhamadou Drammeh Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BLACKSKILL yapmaktadır. Mouhamadou Drammeh, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vejle Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Vejle Boldklub takımına 2 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mouhamadou Drammeh'nin Vejle Boldklub ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mouhamadou Drammeh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mouhamadou Drammeh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mouhamadou Drammeh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mouhamadou Drammeh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Stade Reims B

2 Temmuz 2021 yılında Vejle BK

Mouhamadou Drammeh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mouhamadou Drammeh şuan Vejle Boldklub takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.