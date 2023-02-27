Mouhamed El Bachir Ngom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mouhamed El Bachir Ngom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mouhamed El Bachir Ngom adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mouhamed El Bachir Ngom Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mouhamed El Bachir Ngom 12 Mayıs 2000 tarihinde Dakar şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mouhamed El Bachir Ngom Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Taldea Advisory Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Riga FC futbol takımında oynamaktadır. Riga FC takımına 26 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Mouhamed El Bachir Ngom'nin Riga FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mouhamed El Bachir Ngom Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ElBachirNgom

Mouhamed El Bachir Ngom Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mouhamed El Bachir Ngom isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mouhamed El Bachir Ngom Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mouhamed El Bachir Ngom futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Diambars FC

17 Mart 2022 yılında Auda

26 Haziran 2022 yılında Riga

Mouhamed El Bachir Ngom Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mouhamed El Bachir Ngom şuan Riga FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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