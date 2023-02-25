Mouloud Kermiche kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mouloud Kermiche Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mouloud Kermiche adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mouloud Kermiche Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mouloud Kermiche 27 Mayıs 1996 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mouloud Kermiche Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
NC Magra futbol takımında oynamaktadır. NC Magra takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mouloud Kermiche'nin NC Magra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mouloud Kermiche Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mouloud Kermiche futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında NRB Teleghma
1 Temmuz 2022 yılında NC Magra
Mouloud Kermiche Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mouloud Kermiche şuan NC Magra takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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