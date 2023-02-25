Mouloud Kermiche kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mouloud Kermiche Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Mouloud Kermiche kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mouloud Kermiche ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.