Mounaim El İdrissy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mounaim El İdrissy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mounaim El İdrissy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mounaim El İdrissy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mounaim El İdrissy 10 Şubat 1999 tarihinde Martigues şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Fransa,Fas uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı منعم الإدريسي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mounaim El İdrissy Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini N.Agency yapmaktadır. Mounaim El İdrissy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Ajaccio futbol takımında oynamaktadır. AC Ajaccio takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mounaim El İdrissy'nin AC Ajaccio ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mounaim El İdrissy Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mounaim El İdrissy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mounaim El İdrissy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mounaim El İdrissy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında AC Ajaccio

Mounaim El İdrissy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mounaim El İdrissy şuan AC Ajaccio takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Olympique de Marseille (-2013), SC Bel-Air (2013-2015), AC Ajaccio (2015-2019)

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