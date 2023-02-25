Mounder Temine kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mounder Temine Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mounder Temine adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mounder Temine Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mounder Temine 15 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mounder Temine Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pro Foot Consulting yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Constantine futbol takımında oynamaktadır. CS Constantine takımına - tarihinde katılmıştır. Mounder Temine'nin CS Constantine ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mounder Temine Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mounder Temine isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mounder Temine Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mounder Temine Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mounder Temine şuan CS Constantine takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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