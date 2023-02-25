Mounir Aichi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mounir Aichi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mounir Aichi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mounir Aichi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mounir Aichi 7 Mart 1992 tarihinde Maghnia şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mounir Aichi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

USM Khenchela futbol takımında oynamaktadır. USM Khenchela takımına 18 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mounir Aichi'nin USM Khenchela ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mounir Aichi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mounir Aichi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mounir Aichi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mounir Aichi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında USM El Harrach

27 Temmuz 2017 yılında CR Belouizdad

14 Ocak 2018 yılında CS Constantine

23 Temmuz 2019 yılında USM Bel Abbès

5 Ekim 2020 yılında WA Tlemcen

9 Ekim 2021 yılında RC Rélizane

18 Ağustos 2022 yılında USM Khenchela

Mounir Aichi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mounir Aichi şuan USM Khenchela takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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