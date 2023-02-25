Mounir Belhaidja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mounir Belhaidja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mounir Belhaidja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mounir Belhaidja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mounir Belhaidja 28 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.Gerçek adı da بلهايجةمنير şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mounir Belhaidja Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BB Sport Consulting yapmaktadır. Mounir Belhaidja, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CR Belouizdad futbol takımında oynamaktadır. CR Belouizdad takımına 1 Aralık 2020 tarihinde katılmıştır. Mounir Belhaidja'nin CR Belouizdad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mounir Belhaidja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mounir Belhaidja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mounir Belhaidja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mounir Belhaidja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2020 yılında CR Belouizdad

Mounir Belhaidja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mounir Belhaidja şuan CR Belouizdad takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.

Mounir Belhaidja Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cezayir U20 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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