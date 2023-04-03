Mounir Secka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mounir Secka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mounir Secka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mounir Secka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mounir Secka 5 Temmuz 2005 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Mounir Jamal Secka şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mounir Secka Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Lyngby BK U19 futbol takımında oynamaktadır. Lyngby BK U19 takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mounir Secka'nin Lyngby BK U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mounir Secka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mounir Secka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Nordsjaell. U19
1 Ocak 2023 yılında Lyngby BK U19
Mounir Secka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mounir Secka şuan Lyngby BK U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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