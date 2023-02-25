Mourad Benayad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mourad Benayad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mourad Benayad kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mourad Benayad ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mourad Benayad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mourad Benayad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mourad Benayad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mourad Benayad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mourad Benayad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mourad Benayad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mourad Benayad 25 Eylül 1990 tarihinde Oran şehrinde doğmuştur.  Cezayir uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mourad Benayad Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MC Oran futbol takımında oynamaktadır. MC Oran takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mourad Benayad'nin MC Oran ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mourad Benayad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mourad Benayad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Mourad Benayad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mourad Benayad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında JS Saoura

1 Ocak 2013 yılında USM Blida

1 Temmuz 2013 yılında WRB M'Sila

1 Temmuz 2014 yılında NA Hussein Dey

3 Temmuz 2016 yılında RC Rélizane

26 Temmuz 2017 yılında ES Sétif

1 Temmuz 2018 yılında USM Bel Abbès

10 Temmuz 2019 yılında CABB Arreridj

7 Eylül 2020 yılında NA Hussein Dey

25 Temmuz 2022 yılında MC Oran

Mourad Benayad kimdir

Mourad Benayad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mourad Benayad şuan MC Oran takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mourad Benayad nereli

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