Mourad El Ghezouani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mourad El Ghezouani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mourad El Ghezouani kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mourad El Ghezouani ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mourad El Ghezouani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mourad El Ghezouani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mourad El Ghezouani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mourad El Ghezouani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mourad El Ghezouani 27 Mayıs 1998 tarihinde Balsapintada şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Fas,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Mourad Daoudi El Ghezouani şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mourad El Ghezouani Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Identity Sports yapmaktadır. Mourad El Ghezouani, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Burgos CF futbol takımında oynamaktadır. Burgos CF takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mourad El Ghezouani'nin Burgos CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mourad El Ghezouaniboyu ve yaşı kaç

Mourad El Ghezouani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mourad El Ghezouani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Mourad El Ghezouani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mourad El Ghezouani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Villarreal C

1 Temmuz 2018 yılında Orihuela CF

17 Temmuz 2019 yılında Elche Ilicitano

1 Temmuz 2020 yılında Elche CF

5 Ekim 2020 yılında CD Alcoyano

30 Haziran 2021 yılında Elche CF

20 Ağu 2021 yılında CD Alcoyano

30 Haziran 2022 yılında Elche CF

1 Eylül 2022 yılında Burgos CF

30 Haziran 2023 yılında Elche CF

Mourad El Ghezouani kimdir

Mourad El Ghezouani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mourad El Ghezouani şuan Burgos CF takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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Mourad El Ghezouani nereli

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