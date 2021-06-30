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  4. Mourinho'dan Beşiktaş'a engel | Dzeko'yu bırakmıyor

Mourinho'dan Beşiktaş'a engel | Dzeko'yu bırakmıyor

Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'un ayrılışının ardından forvette kaliteli bir isimle anlaşmaya çalışan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Diego Costa ve Mitrovic gibi isimlerden olumlu dönüş alamayan kara kartal son olarak Roma'nın yıldız golcüsü Edin Dzeko'ya talip olmuştu. Anca Jose Mourinho Dzeko'yu takımda tutmak istiyor.

Mourinho'dan Beşiktaş'a engel | Dzeko'yu bırakmıyor

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcayan Beşiktaş yönetimi bu bölgeye kaliteli bir isim getirmek için uğraşıyor. Şu ana kadar Diego Costa,  Alexandar Mitrovic gibi birçok yıldız isme teklif götüren siyah beyazlı ekip henüz aradığı forveti bulabilmiş değil. Son olarak Roma'dan gönderilmesi gündeme gelen Edin Dzeko ile ilgilendiği söylenen Beşiktaş'a bir engel de Roma teknik direktörü Jose Mourinho'dan geldi. Deneyimli teknik adam Boşnak futbolcunun takımda tutulması yönünde talimat verdi. 

Tecrübeli golcüden faydalanmak istediğini belirten Jose Mourinho Edin Dzeko'nun yanında takıma bir forvet daha alınması gerektiğini Roma yönetimine iletti. Hücum hattında alternatifli bir kadro kurarak sıkıntı yaşamak istemeyen Portekizli çalıştırıcı takımını gol yollarında etkili kılacak hamleler yapılmasını talep ediyor. Edin Dzeko geçtiğimiz sezon Serie A’da 27 maça çıkmış ve sadece 7 gol atarak eleştirilerin odağı olmuştu. Avrupa Ligi'nde ise 7 maçta 6 gol atma başarısı göstermişti. Roma yönetiminin Mourinho'nun isteklerine karşı nasıl bir yol izleyeceği ise henüz bilinmiyor.

Mourinho'dan Beşiktaş'a engel | Dzeko'yu bırakmıyor

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