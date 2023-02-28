Moussa Bakayoko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moussa Bakayoko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moussa Bakayoko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moussa Bakayoko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moussa Bakayoko 27 Aralık 1996 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Moussa Paul Bakayoko şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moussa Bakayoko Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Saphir Sports yapmaktadır. Moussa Bakayoko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shirak Gyumri futbol takımında oynamaktadır. FC Shirak Gyumri takımına 5 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Moussa Bakayoko'nin FC Shirak Gyumri ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Moussa Bakayoko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moussa Bakayoko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Moussa Bakayoko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moussa Bakayoko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ocak 2015 yılında Raja Casablanca

28 Şubat 2017 yılında Shirak Gyumri

31 Ocak 2020 yılında Derry City

27 Ekim 2020 yılında Dartford

1 Ocak 2021 yılında Havant & Water.

8 Eylül 2021 yılında Blansko

1 Ocak 2022 yılında ASEC Mimosas

5 Ağustos 2022 yılında Shirak Gyumri

Moussa Bakayoko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moussa Bakayoko şuan FC Shirak Gyumri takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Moussa Bakayoko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fildişi Sahili U17 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

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