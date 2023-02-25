Moussa Benzaid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moussa Benzaid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moussa Benzaid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moussa Benzaid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moussa Benzaid 9 Mart 1999 tarihinde Ouargla şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.Gerçek adı da Moussa Saad Benzaid şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moussa Benzaid Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JS Kabylie futbol takımında oynamaktadır. JS Kabylie takımına 30 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Moussa Benzaid'nin JS Kabylie ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Moussa Benzaid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moussa Benzaid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Moussa Benzaid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moussa Benzaid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2020 yılında Chelghoum Laïd

30 Ağustos 2021 yılında JS Kabylie

Moussa Benzaid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moussa Benzaid şuan JS Kabylie takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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