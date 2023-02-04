Moussa Diarra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moussa Diarra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moussa Diarra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moussa Diarra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moussa Diarra 10 Kasım 2000 tarihinde Stains şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Mali,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moussa Diarra Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Moussa Diarra, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Toulouse futbol takımında oynamaktadır. FC Toulouse takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Moussa Diarra'nin FC Toulouse ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Moussa Diarra Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Moussa Diarra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Moussa Diarra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moussa Diarra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Toulouse B

1 Temmuz 2019 yılında Toulouse

Moussa Diarra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moussa Diarra şuan FC Toulouse takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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