Moussa Diarra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moussa Diarra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moussa Diarra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Moussa Diarra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Moussa Diarra 20 Ocak 2002 tarihinde Bamako şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Mali uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Moussa Diarra Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Moussa Diarra, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Atlético Malagueño futbol takımında oynamaktadır. Atlético Malagueño takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Moussa Diarra'nin Atlético Malagueño ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Moussa Diarra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Moussa Diarra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Málaga Juv. A
1 Temmuz 2021 yılında A. Malagueño
Moussa Diarra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Moussa Diarra şuan Atlético Malagueño takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.
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