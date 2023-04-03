Moussa Diarra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moussa Diarra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Moussa Diarra kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Moussa Diarra ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.