Moussa Diawara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moussa Diawara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moussa Diawara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moussa Diawara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moussa Diawara 15 Ekim 1994 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Gine uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moussa Diawara Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wissem Charmiti-EFA yapmaktadır. Moussa Diawara, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bank El Ahly futbol takımında oynamaktadır. Bank El Ahly takımına 2 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Moussa Diawara'nin Bank El Ahly ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Moussa Diawara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moussa Diawara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Moussa Diawara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moussa Diawara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Kaloum

6 Eylül 2017 yılında Entag El Harby

2 Kasım 2020 yılında Bank El Ahly

Moussa Diawara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moussa Diawara şuan Bank El Ahly takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Moussa Diawara Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gine takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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