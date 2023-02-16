Moussa Djitte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moussa Djitte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moussa Djitte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moussa Djitte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moussa Djitte 4 Ekim 1999 tarihinde Diattouma şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Senegal uyrukludur.Gerçek adı da Moussa Kalilou Djitté şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moussa Djitte Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FS Management yapmaktadır. Moussa Djitte, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Ajaccio futbol takımında oynamaktadır. AC Ajaccio takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Moussa Djitte'nin AC Ajaccio ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Moussa Djitte Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/moussa_djitte_2/

Moussa Djitte Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moussa Djitte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Moussa Djitte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moussa Djitte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Sion

1 Temmuz 2019 yılında Grenoble

7 Temmuz 2021 yılında Austin

31 Ocak 2023 yılında AC Ajaccio

30 Haziran 2023 yılında Austin

Moussa Djitte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moussa Djitte şuan AC Ajaccio takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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