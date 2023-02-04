Moussa Doumbia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moussa Doumbia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moussa Doumbia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moussa Doumbia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moussa Doumbia 15 Ağu 1994 tarihinde Bouaké şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Mali uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moussa Doumbia Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BTFM yapmaktadır. Moussa Doumbia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sochaux-Montbéliard futbol takımında oynamaktadır. FC Sochaux-Montbéliard takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Moussa Doumbia'nin FC Sochaux-Montbéliard ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Moussa Doumbia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/chico.doumbi/

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Moussa Doumbia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Moussa Doumbia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Moussa Doumbia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moussa Doumbia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında AS Real Bamako

1 Temmuz 2014 yılında Rostov

25 Şubat 2017 yılında Arsenal Tula

30 Haziran 2017 yılında Rostov

1 Temmuz 2018 yılında Stade Reims

1 Temmuz 2022 yılında FC Sochaux

Moussa Doumbia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moussa Doumbia şuan FC Sochaux-Montbéliard takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Moussa Doumbia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

JMG Academy Bamako (2006-2013)

Mali takımında 7 numaralı formasıyla 29 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 38 maçta 5 gol atmıştır.

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