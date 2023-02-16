Moussa Doumbouya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moussa Doumbouya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moussa Doumbouya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moussa Doumbouya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moussa Doumbouya 12 Aralık 1997 tarihinde Conakry şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Gine uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moussa Doumbouya Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ALF Sports GmbH yapmaktadır. Moussa Doumbouya, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ingolstadt futbol takımında oynamaktadır. FC Ingolstadt takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Moussa Doumbouya'nin FC Ingolstadt ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Moussa Doumbouya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moussa Doumbouya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Moussa Doumbouya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moussa Doumbouya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında MTVE Celle

22 Temmuz 2019 yılında Hannover 96 II

1 Temmuz 2022 yılında FC Ingolstadt

Moussa Doumbouya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moussa Doumbouya şuan FC Ingolstadt takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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