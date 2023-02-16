Moussa Guel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moussa Guel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moussa Guel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moussa Guel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moussa Guel 23 Haziran 1999 tarihinde Abidjan şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Fildişi Sahili,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Moussa Yann Cedric Guel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moussa Guel Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Playeleven yapmaktadır. Moussa Guel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Samsunspor futbol takımında oynamaktadır. Samsunspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Moussa Guel'nin Samsunspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Moussa Guel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/evo_jyze/

Moussa Guel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moussa Guel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Moussa Guel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moussa Guel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Lorient B

1 Temmuz 2018 yılında FC Lorient

10 Temmuz 2019 yılında Quevilly Rouen

30 Haziran 2020 yılında FC Lorient

9 Temmuz 2020 yılında Valenciennes FC

23 Temmuz 2021 yılında Red Star FC

30 Haziran 2022 yılında Valenciennes FC

6 Temmuz 2022 yılında Red Star FC

12 Ocak 2023 yılında Samsunspor

Moussa Guel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moussa Guel şuan Samsunspor takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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