Moussa Konate kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moussa Konate Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Moussa Konate kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Moussa Konate ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Moussa Konate kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moussa Konate Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Moussa Konate

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moussa Konate adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moussa Konate Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moussa Konate 3 Nisan 1993 tarihinde Mbour şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Senegal uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Pape Moussa Konaté şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moussa Konate Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Square yapmaktadır. Moussa Konate, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Batumi futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Batumi takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Moussa Konate'nin Dinamo Batumi ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Moussa Konate Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/konatemoussap

http://www.instagram.com/konate14/

Moussa Konateboyu ve yaşı kaç

Moussa Konate Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Moussa Konate isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 9.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Moussa Konate Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moussa Konate futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında M. Tel Aviv

23 Ağu 2012 yılında Krasnodar

12 Temmuz 2013 yılında Genoa

30 Haziran 2014 yılında Krasnodar

1 Eylül 2014 yılında FC Sion

13 Ağu 2017 yılında Amiens SC

20 Ekim 2020 yılında Dijon

15 Eylül 2021 yılında Esperance

28 Ocak 2022 yılında Dijon

8 Şubat 2022 yılında Sivasspor

30 Haziran 2022 yılında Dijon

24 Ocak 2023 yılında Dinamo Batumi

Moussa Konate kimdir

Moussa Konate Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moussa Konate şuan Dinamo Batumi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

ASC Toure Kunda de Mbour (2005-2010)

Moussa Konate Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Senegal takımında 7 numaralı formasıyla 29 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 32 maçta 12 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Moussa Konate nereli

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