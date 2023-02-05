Moussa Kone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moussa Kone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moussa Kone adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moussa Kone Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moussa Kone 30 Aralık 1996 tarihinde Dakar şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moussa Kone Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Papa Momar MBAYE yapmaktadır. Moussa Kone, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nîmes Olympique futbol takımında oynamaktadır. Nîmes Olympique takımına 22 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Moussa Kone'nin Nîmes Olympique ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Moussa Kone Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/14moussakone/

Moussa Kone Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Moussa Kone isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Moussa Kone Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moussa Kone futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ekim 2015 yılında FC Zürich

30 Ocak 2018 yılında Dresden

22 Ocak 2020 yılında Nîmes Olympique

Moussa Kone Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moussa Kone şuan Nîmes Olympique takımında oynamakta ve 65 numaralı formayı giymektedir.

Moussa Kone Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Senegal U20 takımında 14 numaralı formasıyla 8 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 3 gol atmıştır.

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