Moussa Kounfolo Yeo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moussa Kounfolo Yeo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moussa Kounfolo Yeo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moussa Kounfolo Yeo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moussa Kounfolo Yeo 1 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Mali uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moussa Kounfolo Yeo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BLACKSKILL yapmaktadır. Moussa Kounfolo Yeo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Liefering futbol takımında oynamaktadır. FC Liefering takımına 8 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Moussa Kounfolo Yeo'nin FC Liefering ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Moussa Kounfolo Yeo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moussa Kounfolo Yeo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Moussa Kounfolo Yeo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moussa Kounfolo Yeo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ağu 2022 yılında RB Salzburg

8 Ağu 2022 yılında FC Liefering

30 Haziran 2023 yılında RB Salzburg

Moussa Kounfolo Yeo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moussa Kounfolo Yeo şuan FC Liefering takımında oynamakta ve 49 numaralı formayı giymektedir.

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