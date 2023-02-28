Moussa Kyabou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moussa Kyabou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moussa Kyabou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moussa Kyabou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moussa Kyabou 18 Nisan 1998 tarihinde Bamako şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Mali uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moussa Kyabou Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ahmet Caliskan yapmaktadır. Moussa Kyabou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sheriff Tiraspol futbol takımında oynamaktadır. FC Sheriff Tiraspol takımına 15 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Moussa Kyabou'nin FC Sheriff Tiraspol ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Moussa Kyabou Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kyaboumoussa/?hl=ru

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Moussa Kyabou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moussa Kyabou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Moussa Kyabou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moussa Kyabou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2017 yılında USC Kita

15 Mart 2021 yılında FC Sheriff

Moussa Kyabou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moussa Kyabou şuan FC Sheriff Tiraspol takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Moussa Kyabou Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mali takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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