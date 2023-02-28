Moussa Sangare kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moussa Sangare Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moussa Sangare adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moussa Sangare Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moussa Sangare 2 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Moussa Baba Sangare şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moussa Sangare Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GG11 yapmaktadır. Moussa Sangare, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeleziarne Podbrezova futbol takımında oynamaktadır. FK Zeleziarne Podbrezova takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Moussa Sangare'nin FK Zeleziarne Podbrezova ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Moussa Sangare Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moussa Sangare isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Moussa Sangare Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moussa Sangare futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Nordsjaell. U19

25 Mart 2022 yılında Kauno Zalgiris

30 Ağustos 2022 yılında Nordsjaell. U19

31 Ağustos 2022 yılında Naestved BK

31 Aralık 2022 yılında Nordsjaell. U19

1 Ocak 2023 yılında Nordsjaelland

27 Ocak 2023 yılında Podbrezova

Moussa Sangare Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moussa Sangare şuan FK Zeleziarne Podbrezova takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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