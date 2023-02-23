Moussa Sylla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moussa Sylla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moussa Sylla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moussa Sylla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moussa Sylla 15 Mart 1999 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Fransa,Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moussa Sylla Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Moussa Sylla, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hebar Pazardzhik futbol takımında oynamaktadır. Hebar Pazardzhik takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Moussa Sylla'nin Hebar Pazardzhik ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Moussa Sylla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moussa Sylla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Moussa Sylla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moussa Sylla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında RC Lens B

1 Temmuz 2018 yılında Bourg-en-Bresse

30 Haziran 2019 yılında RC Lens B

27 Ağustos 2019 yılında Padova

3 Şubat 2020 yılında RC Lens B

1 Temmuz 2020 yılında SO Cholet

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

8 Eylül 2022 yılında Hebar P.

Moussa Sylla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moussa Sylla şuan Hebar Pazardzhik takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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