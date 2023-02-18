Moussa Wague kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moussa Wague Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moussa Wague adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moussa Wague Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moussa Wague 4 Ekim 1998 tarihinde Bignona şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moussa Wague Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Niagara Sports Company yapmaktadır. Moussa Wague, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Gorica futbol takımında oynamaktadır. HNK Gorica takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Moussa Wague'nin HNK Gorica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Moussa Wague Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Moussa_WagueOff

http://www.instagram.com/moussawague15/

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Moussa Wague Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moussa Wague isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Moussa Wague Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moussa Wague futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ocak 2017 yılında KAS Eupen

5 Ağu 2018 yılında Barcelona B

1 Temmuz 2019 yılında Barcelona

31 Ocak 2020 yılında OGC Nizza

30 Haziran 2020 yılında Barcelona

21 Eylül 2020 yılında PAOK

31 Aralık 2020 yılında Barcelona

22 Temmuz 2022 yılında HNK Gorica

Moussa Wague Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moussa Wague şuan HNK Gorica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Moussa Wague Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Senegal takımında 22 numaralı formasıyla 23 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 1 gol atmıştır.

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