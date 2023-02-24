Moussango Obounet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moussango Obounet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Moussango Obounet kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Moussango Obounet ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Moussango Obounet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moussango Obounet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Moussango Obounet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moussango Obounet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moussango Obounet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moussango Obounet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moussango Obounet 17 Ağustos 2002 tarihinde Libreville şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Gabon uyrukludur.Gerçek adı da Moussango Jeremie Obounet şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moussango Obounet Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pelican Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Diósgyőri VTK futbol takımında oynamaktadır. Diósgyőri VTK takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Moussango Obounet'nin Diósgyőri VTK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Moussango Obounet Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moussango Obounet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Moussango Obounet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moussango Obounet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Mart 2022 yılında FK Slutsk

25 Ocak 2023 yılında Diósgyőr

Moussango Obounet kimdir

Moussango Obounet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moussango Obounet şuan Diósgyőri VTK takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Moussango Obounet nereli

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