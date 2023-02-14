Moustafa Zeidan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moustafa Zeidan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moustafa Zeidan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moustafa Zeidan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moustafa Zeidan 7 Haziran 1998 tarihinde Helsingborg şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen İsveç,Filistin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Moustafa Zeidan Khalili مصطفى زيدان خليلي şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moustafa Zeidan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wesport Football yapmaktadır. Moustafa Zeidan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malmö FF futbol takımında oynamaktadır. Malmö FF takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Moustafa Zeidan'nin Malmö FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Moustafa Zeidan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Moustafa Zeidan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Moustafa Zeidan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moustafa Zeidan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2013 yılında Högaborgs BK

1 Temmuz 2014 yılında Aston Villa U18

19 Mart 2016 yılında Helsingborgs IF

3 Ağu 2017 yılında Syrianska FC

1 Ocak 2018 yılında Brommapojkarna

15 Ocak 2019 yılında IK Frej Täby

1 Ocak 2020 yılında J-Södra IF

15 Temmuz 2021 yılında Sirius

15 Temmuz 2022 yılında Malmö FF

Moustafa Zeidan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moustafa Zeidan şuan Malmö FF takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Moustafa Zeidan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Högaborgs BK (-2013), Aston Villa

İsveç takımında 20 numaralı formasıyla 9 Ocak 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U20 takımında 9 numaralı formasıyla 7 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.