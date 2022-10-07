Mozaik İmal İşçisi (İnşaat) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mozaik İmal İşçisi (İnşaat) görev tanımı nedir, Mozaik İmal İşçisi (İnşaat) ne iş yapar, Mozaik İmal İşçisi (İnşaat) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mozaik İmal İşçisi (İnşaat) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mozaik İmal İşçisi (İnşaat) Tanımı;

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Mozaik İmal İşçisi (İnşaat) Maaşı Ne Kadar? 2022 Mozaik İmal İşçisi (İnşaat) Maaşları

Mozaik İmal İşçisi (İnşaat) maaşı ortalama aylık 6200 _TL’dir. En düşük Mozaik İmal İşçisi (İnşaat) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mozaik İmal İşçisi (İnşaat) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8114.10

Meslek Adı :

Mozaik İmal İşçisi (İnşaat)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Çimento, Taş Ve Diğer Mineral Ürünler İle İlgili Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İnşaatta kullanma amacı ile mozaik fabrikasında bir veya daha çok görev yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mozaik İmal İşçisi (İnşaat) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kalıpları kurar veya hazırlamak,

b) Çakıl, granit kırığı, curuf, kömür tozu, kum ve taş tozu gibi malzemeleri su ve çimento ile uygun oranlarda el veya makine ile karıştırmak,

c) Kalıbı doldurur ve karışımı döşemeye bırakmak,

d) Mozaiki kalıptan çıkarmak,

e) Biten mozaikin yüzeyini kum taşı ile düzeltmek, zımpara ve perdah çarkı ile parlatmak,

f) Köşe ve kenarlarının keskinliklerini düzeltmek. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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