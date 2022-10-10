Mozaik Presçisi (Kalıpla) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mozaik Presçisi (Kalıpla) görev tanımı nedir, Mozaik Presçisi (Kalıpla) ne iş yapar, Mozaik Presçisi (Kalıpla) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mozaik Presçisi (Kalıpla) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mozaik Presçisi (Kalıpla) Tanımı;

__

Mozaik Presçisi (Kalıpla) Maaşı Ne Kadar? 2022 Mozaik Presçisi (Kalıpla) Maaşları

Mozaik Presçisi (Kalıpla) maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük Mozaik Presçisi (Kalıpla) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mozaik Presçisi (Kalıpla) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8181.51

Meslek Adı :

Mozaik Presçisi (Kalıpla)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Cam Ve Seramik Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Erimiş haldeki mozaik madenini kalıplayarak şekillendiren bir pres makinesini çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mozaik Prescisi (Kalıpla) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kullanacağı kalıbı seçip makinedeki yerine takmak,

b) Makinede gerekli ayarları yapmak,

c) Erimişi haldeki mozaik madenini kalıba doldurmak,

d) Makineyi çalıştırarak kalıp içindeki madenin preslenerek şekillenmesini sağlamak,

e) Preslenen mozaiği kalıptan çıkarmak,

f) Makinenin bakım ve temizliğini yapabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?