Mozambik'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Mozambik'in Bayrağı Nasıldır?
Mozambik'in Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Mozambik'in resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Mozambik hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Mozambik ya da resmî adıyla Mozambik Cumhuriyeti, Afrika kıtasının güneydoğu bölümünde yer alan bir ülke. Ülkenin doğu sınırının tamamını Mozambik Kanalı'nın da yer aldığı Hint Okyanusu oluşturmaktadır.
Mozambik'in Başkenti?
“Maputo” şehri Mozambik'in başkentidir.
Mozambik'in Para Birimi Nedir?
“Metikal” Mozambik'in para birimidir.
Mozambik'in Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Mozambik'in telefon alan kodu : + 258
Mozambik'in Türkçe Ülke Telaffuzu
Mozambik
Mozambik'in Türkçe Başkent Telaffuzu
Maputo
Mozambik'in İngilizce Ülke Telaffuzu
Mozambique
Mozambik'in İngilizce Başkent Telaffuzu
Maputo
Mozambik'in Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Maputo
Mozambik'in Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Moçambique
Mozambik'in Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Portekizce