Mozambik'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Mozambik'in Bayrağı Nasıldır?

Mozambik ya da resmî adıyla Mozambik Cumhuriyeti, Afrika kıtasının güneydoğu bölümünde yer alan bir ülke. Ülkenin doğu sınırının tamamını Mozambik Kanalı'nın da yer aldığı Hint Okyanusu oluşturmaktadır.

Mozambik'in Başkenti?

“Maputo” şehri Mozambik'in başkentidir.

Mozambik'in Para Birimi Nedir?

“Metikal” Mozambik'in para birimidir.

Mozambik'in Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Mozambik'in telefon alan kodu : + 258

Mozambik'in Türkçe Ülke Telaffuzu

Mozambik

Mozambik'in Türkçe Başkent Telaffuzu

Maputo

Mozambik'in İngilizce Ülke Telaffuzu

Mozambique

Mozambik'in İngilizce Başkent Telaffuzu

Maputo

Mozambik'in Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Maputo

Mozambik'in Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Moçambique

Mozambik'in Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Portekizce

Mozambik'in Bayrağı Nasıldır?