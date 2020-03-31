Mozambik'te Kovid-19 nedeniyle OHAL ilan edildi

ABUJA (AA) - Güney Afrika ülkelerinden Mozambik'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, ulusa sesleniş konuşmasında, ülkede koronavirüs ile mücadele çerçevesinde 1 Nisan'dan itibaren bir aylık OHAL ilan edilmesi kararı alındığını duyurdu.

Ülkede salgının yayılmaması için yurt dışından gelen insanların karantinaya alınacağını ifade eden Nyusi, daha önce planlanan kültürel ve sosyal etkinliklerin askıya alındığını kaydetti.

Nyusi, virüsün yayılmaması içinde serbest dolaşımın sınırlandırılacağını ifade ederek, bu süre zarfında spor ve dini toplantılar gibi toplu etkinliklerin de yasaklandığını belirtti.

- Nijerya'da Kovid-19 vakası 135'e çıktı

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan testlerde 24 kişide daha sonuçların pozitif çıktığı belirtildi.

Ülkede şimdiye kadar 135 Kovid-19 vakasının görüldüğü açıklamada, 2 kişinin virüsten hayatını kaybettiği, 8 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 5 bini geçerken, 170'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Kıtada 20'ye yakın ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanırken, 31 ülke sınırlarını kapattı, 12 ülke uluslararası uçuşları durdurdu.



Kaynak: AA