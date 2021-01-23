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Mozart Gemisi ne tür bir gemi, nereye gidiyor? Kaç mürettebatı var? Son durum ne?

Nijerya açıklarında bir Türk gemisi, silahlı korsanlar tarafından rehin alınmasının ardından Mozart Gemisi hakkında internetten Mozart Gemisi ne tür bir gemi, nereye gidiyor? Kaç mürettebatı var? Son durum ne? sorularıyla bilgi alınmaya çalışılıyor. Biz de bu konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

Mozart Gemisi ne tür bir gemi, nereye gidiyor? Kaç mürettebatı var? Son durum ne?

Mozart Gemisi ne tür bir gemi, nereye gidiyor? Kaç mürettebatı var? Son durum ne? başlıkları şu sıralar internet mecrasında çokça bakılanlar arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili detayları haberimizde derledik.

MOZART GEMİSİ NEREYE GİDİYOR?

Gemi , 2021-01-22 10:13 LT (UTC +1) tarihinde LAGOS, NG'den ayrıldı ve şu anda 15.9 knot ile Güney yönü CAPE TOWN, ZA'ya gidiyor ve Tahmini Varış Zamanı 2021-01-29'da bildiriliyor. Yerel saat 06:00 LT (UTC +1) ( 5 gün, 9 saat )

Mozart Gemisi ne tür bir gemi, nereye gidiyor? Kaç mürettebatı var? Son durum ne?

MOZART GEMİSİ NE TÜR BİR GEMİ?

MOZART (IMO: 9337274), 2007 yılında ( 14 yıl önce ) inşa edilmiş ve Liberya bayrağı altında seyreden bir Konteyner Gemisidir .
Taşıma kapasitesi 2824 TEU ve mevcut su çekimi 8.1 metre olarak bildiriliyor. Toplam uzunluğu (LOA) 222.15 metre ve genişliği 30.07 metredir.

Mozart Gemisi ne tür bir gemi, nereye gidiyor? Kaç mürettebatı var? Son durum ne?

MOZART GEMİSİ'NİN KAÇ MÜRETTABATI VAR?

Nijerya’nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine gitmek üzere yola çıkan geminin 19 mürettebatı bulunduğu bildirildi. 

Mozart Gemisi ne tür bir gemi, nereye gidiyor? Kaç mürettebatı var? Son durum ne?

GEMİDEKİ SON DURUM NE?

İlk belirlemelere göre, Boden isimli Türk şirketine ait geminin mürettebatından 15 kişinin zorla götürüldüğü öğrenildi. 4. Kaptan Furkan Yaren radar hariç tüm kabloların söküldüğünü ve korsanlar tarafından kendisine verilen rotada seyrettiklerini bildirdi. Yaren, 2. mühendis Farman Ismayılov’un ise öldürüldüğünü açıkladı.

Nijeryalı korsanların pazarlık için haber beklediği de ulaşılan bilgiler arasında yer alıyor. 

Baskına uğrayan Türk gemisindeki 4. kaptan, radar hariç tüm kabloların söküldüğünü ve korsanlar tarafından kendisine verilen rotada seyrettiklerini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ve geminin dördüncü kaptanı ile görüşmesinin ardından Türkiye, Nijerya'da deniz haydutlarının Türk gemisine yaptığı saldırıda kaçırdığı mürettebatın bulunması için girişimler başlattı.

Mozart Gemisi ne tür bir gemi, nereye gidiyor? Kaç mürettebatı var? Son durum ne?

GEMİ BİLGİLERİ

IMO : 9337274
İsim : MOZART
Gemi Tipi - Jenerik : Kargo
Gemi Tipi - Ayrıntılı : Konteyner Gemisi
Durum : Etkin
MMSI : 636018378
Çağrı İşareti : A8MA9
Bayrak : Liberya [LR]
Brüt Tonaj (GRT) : 28616
Yaz DWT : 39339 t
Tam Boy x Tam Genişlik : 222,15 x 30,07 m
Yapım Yılı : 2007
Bağlama Limanı : MONROVIA

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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