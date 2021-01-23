Mozart Gemisi ne tür bir gemi, nereye gidiyor? Kaç mürettebatı var? Son durum ne? başlıkları şu sıralar internet mecrasında çokça bakılanlar arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili detayları haberimizde derledik.

MOZART GEMİSİ NEREYE GİDİYOR?

Gemi , 2021-01-22 10:13 LT (UTC +1) tarihinde LAGOS, NG'den ayrıldı ve şu anda 15.9 knot ile Güney yönü CAPE TOWN, ZA'ya gidiyor ve Tahmini Varış Zamanı 2021-01-29'da bildiriliyor. Yerel saat 06:00 LT (UTC +1) ( 5 gün, 9 saat )

MOZART GEMİSİ NE TÜR BİR GEMİ?

MOZART (IMO: 9337274), 2007 yılında ( 14 yıl önce ) inşa edilmiş ve Liberya bayrağı altında seyreden bir Konteyner Gemisidir .

Taşıma kapasitesi 2824 TEU ve mevcut su çekimi 8.1 metre olarak bildiriliyor. Toplam uzunluğu (LOA) 222.15 metre ve genişliği 30.07 metredir.

MOZART GEMİSİ'NİN KAÇ MÜRETTABATI VAR?

Nijerya’nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine gitmek üzere yola çıkan geminin 19 mürettebatı bulunduğu bildirildi.

GEMİDEKİ SON DURUM NE?

İlk belirlemelere göre, Boden isimli Türk şirketine ait geminin mürettebatından 15 kişinin zorla götürüldüğü öğrenildi. 4. Kaptan Furkan Yaren radar hariç tüm kabloların söküldüğünü ve korsanlar tarafından kendisine verilen rotada seyrettiklerini bildirdi. Yaren, 2. mühendis Farman Ismayılov’un ise öldürüldüğünü açıkladı.

Nijeryalı korsanların pazarlık için haber beklediği de ulaşılan bilgiler arasında yer alıyor.

Baskına uğrayan Türk gemisindeki 4. kaptan, radar hariç tüm kabloların söküldüğünü ve korsanlar tarafından kendisine verilen rotada seyrettiklerini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ve geminin dördüncü kaptanı ile görüşmesinin ardından Türkiye, Nijerya'da deniz haydutlarının Türk gemisine yaptığı saldırıda kaçırdığı mürettebatın bulunması için girişimler başlattı.

GEMİ BİLGİLERİ

IMO : 9337274

İsim : MOZART

Gemi Tipi - Jenerik : Kargo

Gemi Tipi - Ayrıntılı : Konteyner Gemisi

Durum : Etkin

MMSI : 636018378

Çağrı İşareti : A8MA9

Bayrak : Liberya [LR]

Brüt Tonaj (GRT) : 28616

Yaz DWT : 39339 t

Tam Boy x Tam Genişlik : 222,15 x 30,07 m

Yapım Yılı : 2007

Bağlama Limanı : MONROVIA