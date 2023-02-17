Mozino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mozino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mozino kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mozino ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mozino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mozino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mozino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mozino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mozino 30 Mart 1997 tarihinde Dabou şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Cheick-Ali Touré şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mozino Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Serial Sport yapmaktadır. Mozino, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Trofense futbol takımında oynamaktadır. CD Trofense takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mozino'nin CD Trofense ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mozinoboyu ve yaşı kaç

Mozino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mozino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Mozino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mozino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Leonesa Juv. A

1 Temmuz 2016 yılında Júpiter Leonés

16 Ağu 2017 yılında Oliveirense

30 Haziran 2018 yılında Júpiter Leonés

21 Temmuz 2018 yılında Oliveirense

1 Temmuz 2019 yılında Aves U23

1 Temmuz 2020 yılında Canelas 2010

31 Ocak 2023 yılında Trofense

Mozino kimdir

Mozino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mozino şuan CD Trofense takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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Mozino nereli

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