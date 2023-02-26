Mpho Mathekgane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mpho Mathekgane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mpho Mathekgane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mpho Mathekgane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mpho Mathekgane 5 Eylül 1994 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Mpho Michael Mathekgane şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mpho Mathekgane Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mpho Mathekgane, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TS Galaxy FC futbol takımında oynamaktadır. TS Galaxy FC takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mpho Mathekgane'nin TS Galaxy FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mpho Mathekgane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mpho Mathekgane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mpho Mathekgane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mpho Mathekgane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağustos 2017 yılında FS Stars

1 Ağustos 2018 yılında TS Sporting

1 Ekim 2020 yılında Forest Rangers

13 Ocak 2023 yılında TS Galaxy FC

Mpho Mathekgane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mpho Mathekgane şuan TS Galaxy FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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