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MSB: PKK'lı 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde PKK'lı 9 terörist daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB: PKK'lı 9 terörist etkisiz hale getirildi

MSB sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde terör yuvalarının yerle bir edildiği ve PKK'lı 9 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirdi.

Paylaşımda, "Her mağaraya giren, her taşın altına bakan komandolarımız bölgede gizlenen 9 PKK'lı teröristi daha bularak etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı. 

 

Gülistan Başköy
Gündem Editörü


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