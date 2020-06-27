MSB: PKK'lı 9 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde PKK'lı 9 terörist daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde terör yuvalarının yerle bir edildiği ve PKK'lı 9 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirdi.
Paylaşımda, "Her mağaraya giren, her taşın altına bakan komandolarımız bölgede gizlenen 9 PKK'lı teröristi daha bularak etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.
Kahraman Komandolarımız Haftanin bölgesinde terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Her mağaraya giren, her taşın altına bakan Komandolarımız bölgede gizlenen 9 PKK’lı teröristi daha bularak etkisiz hale getirdi. #PençeKaplan?? pic.twitter.com/0JnK4nZZS9— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 27, 2020
HABERE YORUM KAT