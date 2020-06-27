MSB: PKK'lı 9 terörist etkisiz hale getirildi

MSB sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde terör yuvalarının yerle bir edildiği ve PKK'lı 9 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirdi.

Paylaşımda, "Her mağaraya giren, her taşın altına bakan komandolarımız bölgede gizlenen 9 PKK'lı teröristi daha bularak etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.